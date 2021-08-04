«الإسعاف الطائر» يوضح أسباب تأخر رحلة علاج لاعبي كرة القدم المصغرة إلى إيطاليا

أرجع جهاز الاسعاف الطائر اللييي تأخر رحلة علاج لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة إلى إيطاليا التي كانت مقررة منذ يوم الخميس الماضي إلى «عدم حصول اللاعبين على تصريح للعلاج»، مشيرا إلى تشوية يتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الكلوب هاوس.

وأضاف مكتب الإعلام بالجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتاماعي «فيسبوك» «بالامس تم تنفيذ الرحلة واثناء الكشف الروتيني على الراكبين تبين إصابة أحد اللاعبين بـ(كوفيد19) ومنع من الركوب حفاظا على باقي الركاب وطاقم الرحلة»، مشيرا إلى أن «الراكب الثاني لايملك تصريح ولم يدرج اسمه من ضمن قوائم المصرح لهم».

وأضاف البيان إن «الراكبين محل الجدل يملكون حجز مسبق بالجهاز، لأن الجهاز يحاول تسهيل السفر على المواطنين الى اوروبا في حال كان يملك رحلة إلى أية دولة اوروبية، وتقدم الراكبان بطلب لمكتبنا يوم الخميس وطلبو الموافقة وتحصلوا عليها، وهذا الإجراء نتيجة الحظر الذي تعاني شركات الطيران الليبية من الهبوط في المطارات الاوروبية اتحنا هذه الفرصة».

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وبشأن مصاب «كورونا» الذي يعاني من ملاريا، أشار الجهاز إلى استئجار طائرة خاصة بنقل مصابين كورونا ويجري نقله الى إيطاليا»، وتحفظ على «نشر التحليل الخاص يالمصاب بكوفيد19 وذلك من اجل الخصوصية ومهنية العمل».

ويوم الأربعاء الماضي، اندلعت أزمة عقب وفاة أيمن النقريش، لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا، والإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب، فيما نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر» النقريش، وأكد «متابعته عن كثب» تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع اللاعب في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.

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