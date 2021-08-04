“وزارة الشباب”: بروتوكول صحي للفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا

اتفقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على «ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا بتنفيذه والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الافريقية».

جاء ذلك خلال خلال اجتماع بين مدير عام المركز بدرالدين بشير النجار ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوارة، من أجل الاتفاق على التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية، حسب الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».