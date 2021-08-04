جهاز حرس السواحل: نجحنا في ثاني عملية ولادة لمهاجرات في عرض البحر

أعلن جهاز حرس السواحل التابع للقوات المتركزة في الغرب الليبي عن تمكن زورق إحدى الدوريات التابعة لأمن الموانئ من إنقاذ 110 مهاجرين غير قانونيين ينتمون لجنسيات عدة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وكشف الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، عن وجود حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهي ثاني حالة ولادة ناجحة في عرض البحر يقوم بها أفراد حرس السواحل .

وأوضح المنشور أنه فور تلقى عناصر الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورق زوارة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأكد الجهاز أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم من ثم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية.