ليبيا الان

جهاز حرس السواحل: نجحنا في ثاني عملية ولادة لمهاجرات في عرض البحر

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز حرس السواحل التابع للقوات المتركزة في الغرب الليبي عن تمكن زورق إحدى الدوريات التابعة لأمن الموانئ من إنقاذ 110 مهاجرين غير قانونيين ينتمون لجنسيات عدة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وكشف الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، عن وجود حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهي ثاني حالة ولادة ناجحة في عرض البحر يقوم بها أفراد حرس السواحل .

وأوضح المنشور أنه فور تلقى عناصر الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورق زوارة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأكد الجهاز أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم من ثم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • درهتولنا كبودنا ـ درهتولنا كبودنا ـ درهتولنا كبودنا ـ بالك في مهجري الشام وتونس ..!!
    لمعقول هالدرجة هاذي .انعدمت الانسانية . !! لأجل المال والفلوس والحرام والسحت ..!!!
    ضروري إيقاف اي عملية نقل البشر من الساحل الليبي لأوروبا ـ بأي شكل من الأشكال والقبض على المتورطين في هذه العملية الغير أخلاقية ولاتمث للأنسانية بأي شكل من الاشكال .. وتوفير طائرات للعودة بأي مهاجرين لأوروبا ـ حتى عن طريق الاتصال بالمشاهير الأغنياء في الرياضة الأفريقية وتوفير طائرات إسعاف أو نقل على حسابهم و للعودة بهم لأوطانهم بأسرع وقت ـ

    وعلى ذلك الجهة العسكرية في لأمن الليبي من الواجب ـ تشكيل دوريات صباحية وليلية من مروحيات الشرطة البحرية الليبية مع مسلحين وإضائات كشاف سفلية ـ على طول الساحل الليبي من طبرق امساعد إلى راس أجدير . أنتهى

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