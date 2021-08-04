القطراني وأبو جناح يبحثان توحيد هيئة الأوقاف

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ” حسين القطراني” اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف بالمنطقة الشرقية ” عمر الحداد ” ورئيس الهيئة العامة للأوقاف بالمنطقة الغربية ” محمد العباني ” ونائب رئيس الهيئة بالمنطقة الجنوبية ” مسعود عبداللطيف “.

وناقش الاجتماع الذي تم بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ” رمضان بوجناح” آلية توحيد الهيئة، والصعوبات الإدارية التي تواجهها، والوسائل الكفيلة بالوصول إلى خطاب ديني موحد.

كما تم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الحكومة بمدينة طرابلس إلى أهمية دعم الهيئة، والسعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تبذل جهودًا حثيثة في دعم ملف المصالحة الوطنية، وقد اتخذت خطوات عديدة في هذا الشأن.