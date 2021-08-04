تونس تستقبل 120 من نزلائها في مركز الهحرة الشرعية بغوط الشعال

وصل مساء الأربعاء 120 مواطنا تونسيا إلى الجانب التونسي من معبر رأس جدير بغد مغادرتهم مركز جهاز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وفقما ذكرت إذاعة «شمس أف أم» التونسية

جاء ذلك بعد أن اشرف سفير الجمهورية التونسية بطرابلس والاسعد عجيلي على إجراءات اعادة المهاجرين التونسيين، وفق السفارة التونسية في العاصمة طرابلس.

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ونقلت «شمس أف أم» عن مدير الصحة بمدنين د.جمال حمدي القول إن العائدين إلى تونس سيخضعون للمراقبة الطبية بما فيها المراقبة المتصلة بفبروس كورونا واتمام بقية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويوم الثلاثاء، نقلت السفارة التونسية لدى ليبيا عن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ القول، إنه سيتم الإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين خلال اليومين المقبلين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، بعد إتمام الاجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة

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