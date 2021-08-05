120 تونسيا يغادرون مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال

وصل مساء الأربعاء 120 مواطنا تونسيا إلى الجانب التونسي من معبر رأس جدير بغد مغادرتهم مركز جهاز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وفقما ذكرت إذاعة «شمس أف أم» التونسية.

جاء ذلك بعد أن اشرف سفير الجمهورية التونسية بطرابلس الأسعد عجيلي على إجراءات إعادة المهاجرين التونسيين من المركز، حسب بيان صحفي للسفارة التونسية في العاصمة طرابلس.

ونقلت «شمس أف أم» عن مدير الصحة بمدنين د.جمال حمدي القول إن العائدين إلى تونس سيخضعون للمراقبة الطبية بما فيها المراقبة المتصلة بفبروس كورونا واتمام بقية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ قرب الإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين بعد إتمام الاجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة.