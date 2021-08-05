الوافي لقناتنا: الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية عما يحدث في سبها

قال المسؤول الإعلامي لبلدية سبها، أسامة الوافي، إن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية عما يحدث في سبها، لأنهم قدموا العديد من الوعود لمواجهة هذه الجائحة وتحسين الوضع في المنطقة الجنوبية، ولم يتم الوفاء بتلك العهود.

الوافي، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أن مشكلة عدم توفر الأكسجين مع انقطاع الكهرباء المستمر لمدة 5 ساعات يومياً، تؤثر في عملية تشغيل المصانع التي تعمل من خلال المولدات إذا توفرت مادة الديزل.

وأشار إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء سبب من أسباب الأزمة التي تمر بها المنطقة حاليا من نقص الأكسجين، فضلا عن مناطق أخرى ما بعد سبها تمتد للحدود الليبية النجيرية والتشادية وينقصها العديد من العناصر الطبية والمستلزمات الطبية المساعدة.

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