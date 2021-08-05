أمن طرابلس تبحث خطة تأمين مباراة الاتحاد والأهلي

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا بديوان مديرية أمن طرابلس لمناقشة الترتيبات والخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس ومباراة كرة القدم التي ستجرى بين فريقي الاتحاد و الأهلي طرابلس مساء يوم الجمعة القادم.

وضم الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد ومدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش.

وأكد الحضور على أهمية التعاون لحفظ الامن ، مؤكدين على جاهزية رجال الأمن في تأدية مهامهم المكلفين بها بالشكل المطلوب، مع مراعاة التقيد بقرار حظر التجول الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية وكذلك التشديد على تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لواء خالد مازن بالخصوص.

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