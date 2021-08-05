رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة

قام وفدٌ من مدينة بني وليد ضم رئاسة المجلس الاجتماعي وأعضاء عن المجلس البلدي والنائب عن المدينة حسن البرغوثي، بزيارة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبّة.

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وفي بيان له على صفحته بالفيسبوك قال: أنّ “هذه الزيارة تأتي حرصاً من اهالي بني وليد وعموم ورفلة على المضي قدماً في تنفيذ ما توافق عليه الليبيون وما انتجته الحوارات السياسية من تفهماتٍ ، تبعد شبح الحروب وتعجل بارساء واستقرار الدولة ، الأمر الذي يتطلب من مجلس النواب كجهةٍ تشريعية استصدار القوانين العادلة والمنصفة التي تترجم التطبيق العملي والمرضي لتلك التفهمات ولبلوغ الغايات والإستحقاقات المنصوص عليه بمخرجات لجنة الحوار”.

وتابع البيان: أن “الوفد قدم اعتراضه وعدم قبوله لمشروع القانون المقترح الخاص بترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعه للمقاعد في ما بينها، والذي لا يقوم على معيار ثابت وموحد ومعتمدٍ في الترسيم ولا في التوزيع ، في ليبيا عموماً وبني وليد على سبيل المثال وعلى وجه الخصوص”.

وأضاف: أنّ “الوفد من تجاوز المعايير القانونية المعمول بها في كل الدول وتجاوزها الى بدعٍ غير قانونية كالموائمة السياسية التي لا مرادف لها الا هرطقات المدن المنتصرة والمهزومة، والتي لا تأسس لدولةٍ ولا ترسخ لديمقراطية”.

وتابع: أنّ الوفد “قدّم لرئيس مجلس النواب مذكرة تفصيليةً في هذا الشأن تقوم على الأساسات والحجج القانونية التي تؤكد وتدلل على عدالة المطلب وبطلان القانون المقترح وما ينطوي عليه من عيوب افقدته العدالة ، ولتسلب بموجبه حقوق عديد المدن الليبية وليس بني وليد فحسب”.

وأشار بيان المجلس إلى أنّ “رئيس مجلس النواب أبدى تفهمه لهذا الاعتراض ومشروعيته وإصرار مجلس النواب في عدم السماح بتمرير أي قانون يحمل تمييزاً ولا يقوم على ضابطٍ ومعيار موحد يسري على الجميع ويضمن العدالة والقبول من الجميع”.

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