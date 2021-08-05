“النائبة أبو راص”: لازلنا قادرين على مواجهة كل أنواع القبح

انتقدت ربيعة أبو راص، عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، الوضع السياسي الليبي، ومن بينه السجال الدائر في الوقت الحالي حول الانتخابات الرئاسية، معتبرة أنه يجب مواجهة كل “أنواع القبح” لاستشراف المستقبل.

وقالت «أبو راص» في منشور لها عبر حسابها على موقع فيسبوك، معلقة على مجموعة صور بينهم صورة تاج وعرش يحترق في إشارة ضمنية إلى الحكم والرئاسة؛ “معركتنا مع القبح لا تنضب وسكاكين الجمال لا تقهر أشتعل كل شيء من حولنا لكن لم يلتهمنا بعد لازلنا قادرين على مواجهة كل القبح بأنواعه ينبوع الجمال في أغوارنا كل يوم يتدفق بقوة نحو المستقبل”.