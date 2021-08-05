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سامي الأطرش: على «الأحرار والحرائر» الانتقال من منطقة المفعول بهم إلى الفاعلين

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، من أسماهم بـ«الأحرار والحرائر»، بضرورة الانتقال من منطقة المفعول بهم إلى الفاعلين، بحسب وصفه.

وقال الأطرش، المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على الحرائر والأحرار الاستعداد للانتقال من منطقة المفعول بهم الى الفاعليين”، وفقا لقوله.

وأضاف المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية “كفى من لعب المتفرجين على هذه المسرحيات السمجة”، على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اي أحرار و حرائر ياالاطرش..؟؟؟..انت تعرف ان الاحرار الصادقين بعد ان عرفوا المؤامرة تركوا السلاح و رجعوا لبيوتهم بعد تدخل الناتو …قبلها ممكن القول ان الكثير من الشباب والناس خرج لطلب تحسين ظروفهم المعيشية فقط وأستغل الخونة والخوان الفرصة ليدمروا الوطن…الاحرار والحرائر ياالاطرش الان هم بلطجية وقادة ميليشيات وعصابات ..أبتزوا الوزراء والنواب …واصبحوا اصحاب مولات وشركات طيران وقصور وشقق فارهة في عاصمة العاهرات اسطنبول…الحرائر والاحرار أصبحوا من سواقين افيكو و ميكانيكية سفراء و مدراء و وزراء و وكلاء وزارات ومليونيرات بفضل الاعتمادات المصرفية الوهمية ….كارثة الاحرار والحرائر ستعاني منها الاجيال القادمة لسنوات طويلة للاسف وهذا هو هدف تدخل الناتو سنة 2011 المشؤمة…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا ..

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