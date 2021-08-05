سامي الأطرش: على «الأحرار والحرائر» الانتقال من منطقة المفعول بهم إلى الفاعلين

طالب سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، من أسماهم بـ«الأحرار والحرائر»، بضرورة الانتقال من منطقة المفعول بهم إلى الفاعلين، بحسب وصفه.

وقال الأطرش، المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على الحرائر والأحرار الاستعداد للانتقال من منطقة المفعول بهم الى الفاعليين”، وفقا لقوله.

وأضاف المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية “كفى من لعب المتفرجين على هذه المسرحيات السمجة”، على حد تعبيره.