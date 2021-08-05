ضبط مراهق يبتز النساء بصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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كشفت مديرية أمن السهل الغربي اليوم الخميس ضبط مراهق يقوم بعملية ابتزاز للنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن أعضاء مكتب المعلومات والتحري بمديرية أمن السهل الغربي تمكنوا من ضبط شخص يدعى (ع ب ل) يبلغ من العمر 18 سنة.

وأضافت المديرية أن المتهم يقوم باختراق الحسابات الخاصة بالنساء في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق برامج الهكر ويقوم بسحب الصور والمحتويات الخاصة وذلك لغرض التهديد والابتزاز مقابل عدم النشر.

وأشارت مديرية أمن السهل الغربي إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.