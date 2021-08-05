ليبيا الان

«امغيب»: لعنة الشعوب المظلومة تلاحق تركيا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن على تركيا قبل أن تطلب من العالم مساعدتها في إطفاء الحرائق المشتغلة بها، أن تخمد نيران الفتن التي أشعلتها بتدخلها السافر في شؤون بعض الدولة.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على تركيا قبل أن تطلب من دول العالم مساعدتها في إطفاء الحرائق التي تلتهم أجزاء كبيرة من أراضيها الآن، أن تفعل هذا الأمر”.

وأضاف “عليها أولاً أن تخمد كل نيران الفتن التي اشعلتها بسبب تدخلها السافر في شؤون بعض الدول العربية والإقليمية”.

وتابع “لعنة الشعوب المظلومة تلاحق تركيا”.

الوسوم

امغيب تركيا حرائق فتن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الله لا تغيب عليهم بلاء ….هذا النذل الحقير القردوغان يحصد شر أعماله في ليبيا وسوريا والعراق وارمينيا وافغانستان وقبرص ومصر….عقاب من الله ….حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي من والاه ….وعلية اللعنة الي يوم الدين……….اللهم آمييييييييييييييييين…

    رد