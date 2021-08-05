3 إصابات جديدة وحالة وفاة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب حالة وفاة، أمس الأربعاء.

جاء ذلك بعد فحص 140 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية أربع عينات، وإيجابية ثلاث، إضافة إلى حالة شفاء، وفق البيان رقم «140»، المنشور على صفحة اللجنة الطبية بموقع «فيسبوك».

– حالة وفاة جراء «كورونا» في الواحات

وأشار البيان إلى وجود ثلاث حالات إصابة بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

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