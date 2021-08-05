تقرير أميركي: على بايدن تصحيح أخطاء أوباما التي دمرت ليبيا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته منظمة “الصندوق التعليمي الأميركي” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها الضوء على دور واشنطن المفترض أن تلعبه في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى وجوب قيام الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذ وعوده المتمثلة بالعودة للساحة السياسية الخارجية، ولا سيما في ليبيا، بعد أن شهد بنفسه عندما كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما تدمير البلاد على يد الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير: إن واشنطن تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ليبيا، وهو ذات ما ذهبت إليه المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز التي بينت إن إدارة بايدن أكثر جدية بشأن القضية الليبية مقارنة بإدارة سلفه دونالد ترامب فالتحول يتجاوز السياسة التكتيكية.

واتهم التقرير أوباما بالاكتفاء بالأسف عما حصل في ليبيا من دون الإعلان عن خطة لإنقاذ البلاد التي دمرتها الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي، ناقلًا عن ويليامز اعتقادها أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق الفارق في القضية الليبية، ما سيجعل باقي القوى تحذو حذوها.

وتابع التقرير: إن عودة الاهتمام المتجدد من قبل إدارة بايدن بليبيا وخطابها الإيجابي لن يفيد البلاد كثيرًا ما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإظهار نية الولايات المتحدة لليبيين أنها لن تكتفي بالأقوال هذه المرة، بل ستمتد نواياها إلى الأفعال أيضًا، فاستقرار البلاد مهم جدًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

ترجمة المرصد – خاص

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