تقرير تحليلي: إيطاليا تستعد لعقد قمة تضم الفاعلين السياسيين في ليبيا قبل نهاية أغسطس

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي لمحاولات تقريب وجهات النظر بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية، أشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأخيرة إلى ليبيا تدخل في إطار الدور الرائد لروما في المحاولات الأوروبية لتحقيق تقارب مهم جدًا بين المشير حفتر والدبيبة.

وأضاف التقرير: إن حكومة إيطاليا تستغل روابطها التاريخية ووجودها الاقتصادي في ليبيا للترتيب، وتستعد لعقد قمة جديدة تضم بين الفاعلين السياسيين في ليبيا قبل نهاية أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن عقد اجتماع بين المشير حفتر والدبيبة من شأنه عدم الإخلال ببنود خارطة طريق معالجة الأزمة الليبية.

وتابع التقرير: إن دول الاتحاد الأوروبي الناشطة في الأزمة الليبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا تراجعت خطوة إلى الوراء، لإفساح المجال لإيطاليا التي تتمتع بدعم أميركي ودولي في سعيها للعب دور رئيس في سد الفجوة بين أطراف ليبيا والقوى الإقليمية المتورطة في الأزمة.

واتهم التقرير حكومة الوحدة الوطنية بالابتعاد عن محور مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة والاقتراب أكثر من محور الميليشيات والجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة الخارجية بهذه الحكومة نجلاء المنقوش بعضو لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن القيادة اللواء خيري التميمي كان مهمًا.

وأكد التقرير أن أهمية هذا الاجتماع الذي تم عقده في مطار بنينا الدولي يتجلى في قرب اللواء التميمي من المشير حفتر بحكم عمله معه، وهو ما جعله ينقل للمنقوش رسالة من الأخير بشأن التطورات الأخيرة ونتائج الاتصالات الخارجية التي أجرتها القيادة العامة للقوات المسلحة مؤخرًا.

ترجمة المرصد – خاص

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