الشرع: ما زالنا نحلم بوجود رياضة في ليبيا والحقيقة ليست كذلك

ليبيا- أكد عبد العظيم الشرع نائب رئيس نادي الوحدة سابقًا أن الليبيين ما زالوا يخدعون أنفسهم بشأن وجود رياضة في ليبيا وأن الحقيقة عكس ذلك.

الشرع كتب في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نقلتها عنه بوابة الوسط الإخبارية وطالعتها صحيفة المرصد: “إن الحقيقة هي ليس لدينا رياضة بالمعنى الفعلين، وإن رياضتنا رهينة التخبط والعشوائية ولن تحقق أي إنجازات طالما أنها تدار وفق العقلية النفعية المصلحية”.

وأبرز الشرع تساؤلًا بشأن سر حصول القطري معتز برشم على ميدالية ذهبية في ألعاب “طوكيو 2020″، وهل هذه صدفة أم تخطيط؟ فهذا الرياضي أحرز برونزية في أولمبياد “لندن 2012” ثم تدريجيًّا فضية في أولمبياد “ريو 2016” وحاليًا ذهبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية