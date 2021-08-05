“الحويج” يستعرض المشروعات المستهدفة بشبكة ليبيا للتجارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة العليا بشبكة ليبيا للتجارة محمد الحويج اجتماعًا أول أمس، بمقر الوزارة ضمَ أعضاء اللجنة وزير التخطيط فاخر بوفرنة ومدير عام مصلحة الجمارك عميد سليمان علي وأحمد الميهوب عن مصرف ليبيا المركزي؛ وذلك لاستعراض المشروعات المستهدفة بشبكة ليبيا للتجارة خلال سنوات 2021 – 2023.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون التجارية وأمين مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومدير إدارة البرامج والتطبيقات ومستشار شؤون التنظيم بالشبكة؛ المعوقات التي تواجه إدارة الشبكة في تنفيذ المشروعات وسبل تذليلها.

وتم استعراض خطة مجلس الإدارة في تنفيذ المشروعات المستهدفة والخطة التدريبية الموضوعة لتأهيل عدد من العناصر الوطنية بمختلف القطاعات في مجال التجارة الالكترونية.

وتضمن العرض، خلال الاجتماع، الأعمال المنجزة خلال الفترة السابقة والمشروعات الجاري تنفيذها عن طريق شبكة ليبيا للتجارة والموقف التنفيذي للمشاريع القطاعية المرتبطة بشبكة ليبيا للتجارة والغرض منها ونسبة الإنجاز بها.

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