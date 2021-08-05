10 برلمانيين إيطاليين يصوتون ضد تمويل خفر السواحل الليبي

صوّت عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي بـ”ضدّ” خلال التصويت الذي أجري بخصوص إعادة تمويل مهمة المساعدة الثنائية لخفر السواحل الليبي.

وقال المشرعون العشرة في بيان صدر عنهم: في الواقع؛ ثبت بما لا يدع مجالاً للشك حجم وخطورة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا”.

وأضافوا: في مراكز الاعتقال التي تديرها السلطات الليبية؛ يعاني الموقوفون من عنف غير مسبوق، حيث يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والقتل أو البيع كعبيد.

وأشاروا إلى ما أسموه “التواطؤ، والتدخل في كثير من الأحيان، من قبل خفر السواحل الليبي”، ووصفوه بـ”المنظومة الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر”، حيث خضع هذا الملف للعديد من التحقيقات من قبل القضاء الإيطالي.

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن اعتبار عمليات خفر السواحل الليبي، التي تمولها إيطاليا مساهمة اقتصادية أو تصبّ في صالح عمليات الإنقاذ، وبالعكس فإنه غالبًا ما تكون إجراءات اعتراض عمليات الهجرة غير الشرعية محفوفة بانتهاكات وعدم احترام للمتطلبات الأساسية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاستمرار في الدعم المباشر وغير المباشر لترحيل الرجال والنساء والأطفال إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، بحجة أن هذا الواقع غير موجود يشكّل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

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