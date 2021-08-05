النجار: لم نبلغ منتخب الكرة المصغرة بعدم الحاجة لأخذ اللقاحات الاحترازية

ليبيا – شددت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك للفرق الرياضية.

بيان صحفي صادر عن المركز اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الموقف جاء خلال لقاء جمع مدير المركز بدر الدين النجار ووكيل الوزارة جمال أبو نوارة؛ للاتفاق على التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية.

ووفقًا للبيان، جرى خلال اللقاء التأكيد على إلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في إفريقيا بتنفيذ هذا البروتوكول والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الإفريقية، فيما نفى النجار ما ورد من تصريحات وادعاءات بخصوص تقديم نصيحة مضللة من المركز.

وتابع النجار: إن المركز لم يقدم نصيحة مضللة لإدارة منتخب الكرة المصغرة بعدم وجود ضرورة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لضمان صحة الفريق قبل السفر. واصفًا هذه الادعاءات بالعارية عن الصحة، فالمركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الإفريقية.

وأضاف النجار: إن المركز يوفر الأدوية والتطعيمات الوقائية والمشورة الصحية وفقًا لبرتوكول منظمة الصحة العالمية، وتوثيق ذلك في البطاقة الصحية الدولية، فيما ثمن أبو نوارة سرعة الاستجابة في توفير كل أدوية الملاريا التي ساعدت بشكل كبير في تحسن حالة شباب منتخب الكرة المصغرة وإنقاذ حياتهم.

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