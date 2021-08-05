شكري ودي مايو: لا بد من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

ليبيا – شددت مصر وإيطاليا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مع الترحيب بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة.

الموقف المشترك جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية تابعته صحيفة المرصد، خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير المصري سامح شكري من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وفيه تم التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأطلع دي مايو شكري على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف، فيما أكد الأخير على أهمية الوفاء بخارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

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