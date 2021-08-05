طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 5 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 5 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء ساخنة على معظم مناطق ليبيا , وتسجل درجات الحرارة تراجع يوم الغد على مناطق الشمال الغربي من رأس أجدير إلى مصراته , وتشمل يوم السبت مناطق الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية , مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 45) مْ وتسجل تراجع من يوم الغد خاصة من

رأس أجدير إلى مصراته مع رطوبة عالية نسبيا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 43) مْ وتسجل تراجع يوم السبت على مناطق الساحل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 45 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 43) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:02).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:23).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي