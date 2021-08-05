حالة الطقس المتوقعة (الخميس 5 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء ساخنة على معظم مناطق ليبيا، اليوم الخميس، مع تسجيل درجات الحرارة تراجع، غدا الجمعة، على مناطق الشمال الغربي من رأس اجدير إلى مصراته، وتشمل يوم السبت مناطق الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم الغد خاصة من رأس اجدير إلى مصراتة مع رطوبة عالية نسبيا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 مدرجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم السبت على مناطق الساحل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد.

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