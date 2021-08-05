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المشير حفتر يطلع على مشاكل المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ترأس القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اجتماعًا مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة السابقة عبد الله الثني.

وأشار بيان صحفي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة اطلعت عليه صحيفة المرصد، إلى أن الاجتماع الذي عقد في مكتب المشير حفتر بمقر القيادة العامة شهد الاطلاع على سير عمل المجالس المحلية، ومناقشة المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بخدمة المواطن.

وأثنى المشير حفتر على جهود رؤساء المجالس المحلية رغم الصعوبات والمختنقات التي تواجههم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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