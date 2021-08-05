المشير حفتر يطلع على مشاكل المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها

ليبيا – ترأس القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اجتماعًا مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة السابقة عبد الله الثني.

وأشار بيان صحفي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة اطلعت عليه صحيفة المرصد، إلى أن الاجتماع الذي عقد في مكتب المشير حفتر بمقر القيادة العامة شهد الاطلاع على سير عمل المجالس المحلية، ومناقشة المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بخدمة المواطن.

وأثنى المشير حفتر على جهود رؤساء المجالس المحلية رغم الصعوبات والمختنقات التي تواجههم.

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