اللافي والمنقوش يبحثان جهود معالجة الأزمات في البلاد

ليبيا – التقى عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء شهد استعراض آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، ودور وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في إبراز ما يقوم به المجلس الرئاسي والحكومة من جهود لمعالجة الاختناقات التي تعاني منها البلاد، لدعم الاستعدادات الجارية للانتخابات.

وتابع البيان: إن اللقاء تطرق إلى ملف المصالحة الوطنية وآخر مستجداته بوصفه من أولويات عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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