امغيب: لعنة الشعوب المظلومة تلاحق تركيا

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن على تركيا قبل أن تطلب من العالم مساعدتها في إطفاء الحرائق المشتغلة بها، أن تخمد نيران الفتن التي أشعلتها بتدخلها السافر في شؤون بعض الدولة.

وقال امغيب، في منشور له، عبر “فيسبوك”: “على تركيا قبل أن تطلب من دول العالم مساعدتها في إطفاء الحرائق التي تلتهم أجزاء كبيرة من أراضيها الآن، أن تفعل هذا الأمر”.

وأضاف “عليها أولاً أن تخمد كل نيران الفتن التي اشعلتها بسبب تدخلها السافر في شؤون بعض الدول العربية والإقليمية”.

وتابع “لعنة الشعوب المظلومة تلاحق تركيا”.

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