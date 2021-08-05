الماهري: الوضع بمركز سبها الطبي كارثي.. والمرضى يموتون اختناقًا

ليبيا – بعثت الناطقة الإعلامية لمركز سبها الطبي، حليمة الماهري، بنداء استغاثة ذكرت فيه أن الوضع في مركز سبها بات كارثيًا، بسبب نقص اسطوانات الأوكسجين، وعدم إجابة طلباتهم من قبل الحكومة.
الماهري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء، أكدت أن الوضع العام داخل المركز حرج جدًا، ووضع العناصر الطبية والطبية المساعدة حرج جدًا أيضًا، بطريقة لا يمكن وصفها.
وأوضحت إنهم بصدد إصدار كشف بإجمالي الإحصائيات الخاصة بالوفيات الناجمة عن نقص الأوكسجين، خاصة أنه أصبحت بعض القرى توجه مرضاها بشكل مباشر لمركز سبها الطبي.
وأضافت: “مركز الفلترة به 12 مريضًا، وبحاجة إلى اسطوانات أوكسجين، ولا يمكن استقبال المزيد بسبب انعدام الأكسجين بالمركز، والمرضى في المنازل لا نعلم حالهم، فقد أوقفنا عنهم الأوكسجين منذ أيام، لعدم قدرتنا على إعطاء الغير، ونحن في أمس الحاجة بالمركز للأكسجين، وطلبنا اسطوانات عديدة ولكن ما من مجيب لنا”.
الماهر اختتمت تصريحها بالقول: “من سيستطيع توفير أسطوانة أكسجين واحدة لنا نحن على استعداد للذهاب إليه، ونحن بحاجة إلى أي أسطوانة بشكل عاجل، باختصار المرضى لدينا يموتون اختناقًا”.
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