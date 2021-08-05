شركة الكهرباء تعلن إرجاع وحدات التوليد الغازية والبخارية بمحطة الزاوية للعمل

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء إرجاع وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة إلى الخدمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بحمولة 270 ميجاوات.

شركة الكهرباء أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن وحدات التوليد الغازية التي تم إرجاعها تعرضت لإصابة خلال المدة الماضية جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية وخروج الوحدة البخارية بشكل مفاجئ.

ونوهت إلى أن إرجاع وحدات التوليد الغازية ستساهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام في الجناح الغربي وزيادة دعم واستقرارية الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال.

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