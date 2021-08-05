«الدبيبة» يوجه تعليماته إلى «5 وزارات» بشأن دمج «المليشيات» في مؤسسات الدولة وفقا لرغباتهم

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعليماته لخمس وزارات بحكومته بشأن استيعاب القوات المساندة «المليشيات» وفقا لرغباتهم.

وقال بيان صادر عن الحكومة: :رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه تعليمات للسادة وزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية”.

وأضاف البيان “الاجتماعات ستتم بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة، للبناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم”.