المصرف المركزي يباشر بتحويل قيمة منحة الأبناء إلى حسابات المستفيدين

ليبيا – كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي عن مباشرة معظم المصارف التجارية أمس الأربعاء بتحويل قيمة منحة الأبناء إلى حسابات المستفيدين.

المصادر وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية “وال” أكدت أن المصارف التجارية ستبدأ بصرفها نقدًا وفقًا للآلية التي صرفت بها منحة الربع الأول من عام 2021، وسيتم التواصل مع كافة المصارف وفروعها لتوفير احتياجاتها من السيولة.

كما سيباشر مصرف ليبيا المركزي بإرسال شحنات سيولة لأقسام الإصدار لديه بفرع المصرف بمدينة سبها وغريان، ونقل شحنات سيولة لمناطق أقصى الجنوب ومناطق الجفرة أوباري وغات ومناطق الشرق، وسيتم الإعلان عن هذه الشحنات بدءًا من الأسبوع القادم.

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