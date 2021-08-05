بلدية سبها: الحكومة ووزارة الصحة تتحملان مسؤولية إنقطاع كهرباء ونقص في الأكسجين

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي لبلدية سبها أسامة الوافي إن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية عما يحدث في سبها، لأنهم قدموا العديد من الوعود لمواجهة جائحة كورونا وتحسين الوضع في المنطقة الجنوبية، ولم يتم الوفاء بتلك العهود.

الوافي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء، أوضح أن مشكلة عدم توفر الأكسجين مع انقطاع الكهرباء المستمر لمدة 5 ساعات يوميًا، تؤثر في عملية تشغيل المصانع التي تعمل من خلال المولدات إذا توفرت مادة الديزل.

وأشار إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء سبب من أسباب الأزمة التي تمر بها المنطقة حاليًا من نقص الأكسجين، فضلًا عن مناطق أخرى ما بعد سبها تمتد للحدود الليبية النجيرية والتشادية، وينقصها العديد من العناصر الطبية والمستلزمات الطبية المساعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية