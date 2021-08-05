مديرية أمن طرابلس تبحث الترتيبات والخطة الأمنية لتأمين مباراة فريقي الاتحاد والأهلي

ليبيا – عقد أمس الأربعاء اجتماعًا ضم مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الترتيبات والخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس ومباراة كرة القدم التي ستجرى بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس مساء يوم الجمعة القادم.

وأكد الحضور على أهمية التعاون لحفظ الأمن، مؤكدين على جاهزية رجال الأمن في تأدية مهامهم المكلفين بها بالشكل المطلوب، مع مراعاة التقيد بقرار حظر التجول الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك التشديد على تنفيذ التعليمات الصادرة عنو زير الداخلية اللواء خالد مازن بالخصوص.

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