جمال شلوف: “الدبيبة” يصرّ  أن يتغوّل على اختصاصات لجنة “5+5”

قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن ” عبد الحميد الدبيبه يصر سواء بصفته رئيس للوزراء أو وزير للدفاع أن يتغول ويتداخل على اختصاصات اللجنة العسكرية ( 5+5)”.

وأضاف «شلوف»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “فبالأمس اجتمع بصفته رئيسا للحكومة صحبة محمد الحداد بما اسموها اللجنة الخاصة باعادة دمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة”، مردفًا؛ “وينشر موقعه الإعلامي منذ قليل مراسلات من وزير الدولة لشؤون الحكومة عادل جمعة إلى وزراء الداخلية والتعليم العالي والشباب والاقتصاد والعمل للتعامل مع هذه اللجنة وعقد اجتماعات تقابلية معها حول دمج القوة المساندة كما اسموها في مراسلاتهم”.

وعقب قائلًا: “وهنا يتجاهل السيد الدبيبه أنه وطبقا لإعلان وقف إطلاق النار ومخرجات برلين 1و 2 وقرارات مجلس الأمن 2510 و 2570 و 2571 فإن حل المليشيات وإعادة دمجها هو اختصاص أصيل للجنة العسكرية (5+5)”.

موضحًا أن “خارطة الطريق السياسية التي أتت بالحكومة تنص أن الشؤون الدفاعية اختصاص المجلس الرئاسي ولا علاقة لرئاسة الحكومة بها”، مستطردًا “لكن للدبيبة وحداده اكمة وراءها ما وراءها”.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وجه اليوم الخميس تعليماته لخمس وزارات بحكومته بشأن استيعاب «القوات المساندة» وفقا لرغباتهم.

وقال بيان صادر عن الحكومة: :رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه تعليمات للسادة وزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، بشأن ضرورة عقد إجتماعات تقابلية”.

وأضاف البيان “الاجتماعات ستتم بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة، للبناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم”.