طقس ليبيا.. تراجع تدريجي بدرجات الحرارة خلال أيام

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء تبقى ساخنة على معظم مناطق ليبيا, وتسجل درجات الحرارة تراجعًا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي من رأس اجدير إلى مصراته , وتشمل يوم السبت مناطق الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ, مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 45) مْ وتسجل تراجعًا اعتبارًا من يوم الغد، خاصةً من رأس اجدير إلى مصراته مع رطوبة عالية نسبيًا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 43) مْ وتسجل تراجع يوم السبت على مناطق الساحل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 45 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 43) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

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