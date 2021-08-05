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الدبيبة يُصدر تعليمات لـ5 وزارات من أجل دمج القوة المساندة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته إلى وزراء كل من الداخلية والاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة؛ لمعالجة ما يعترض هذه القوة من عراقيل.

الخبر، الذي نقله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ شدد على ضرورة عرض التوصيات التي تتمخض عن الاجتماعات المباشرة على رئيس الوزراء.

وتأتي هذه التوجيهات عقب الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة محمد الحداد بمقر وزارة الدفاع بطرابلس، أمس الأربعاء، حيث أكد الدبيبة على ضرورة إعطاء أفراد القوة المساندة الأولوية في قبول المتقدمين في المؤسسات الأمنية المختلفة، وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، وذلك وفق جدول الرغبات التي يتم عرضها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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