الدبيبة يُصدر تعليمات لـ5 وزارات من أجل دمج القوة المساندة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته إلى وزراء كل من الداخلية والاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة؛ لمعالجة ما يعترض هذه القوة من عراقيل.

الخبر، الذي نقله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ شدد على ضرورة عرض التوصيات التي تتمخض عن الاجتماعات المباشرة على رئيس الوزراء.

وتأتي هذه التوجيهات عقب الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة محمد الحداد بمقر وزارة الدفاع بطرابلس، أمس الأربعاء، حيث أكد الدبيبة على ضرورة إعطاء أفراد القوة المساندة الأولوية في قبول المتقدمين في المؤسسات الأمنية المختلفة، وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، وذلك وفق جدول الرغبات التي يتم عرضها.

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