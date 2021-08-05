“سي ووتش” تستغيث بحثًا عن ميناء آمن لمئات المهاجرين من ليبيا

قالت منظمة “سي واتش”، الألمانية، إنها مازالت تنتظر ردًا من الحكومتيْن المالطية والإيطالية، بخصوص رسوّها في ميناء آمن بعد نجاحها في إنقاذ 278 مهاجرًا، في خمس عمليات إنقاذ قبالة السواحل الليبية، مبديةً رفضها إعادتهم لليبيا؛ خشية تعرضهم لانتهاكات.

ووجهت المنظمة سبع نداءات عاجلة للمساعدة، لم تتلقّ الرد على أيٍّ منها، بعد تدهور الوضع الصحي والإنساني للمهاجرين، الذين يعانون بحسب المنظمة من الجفاف ودوار البحر، كما تستمر حالة المصابين بالجروح المعدية أو الالتهابات الجلدية في التدهور؛ مما دفع المنظمة لإبداء تخوّفها من انهيار الفريق الطبي المساند في حالة استمرار رفض السلطات الأوربية استقبالهم.

يُذكر أن الحكومتيْن الإيطالية والمالطية رفضتا تحمّل أعباء استقبال المهاجرين غير الشرعيين بعد مطالبتهما بشراكة أوربية في ذلك، الأمر الذي دفع الحكومة الإيطالية لاحتجاز السفينة التابعة لمنظمة “سي وتش” لمدة خمسة أشهر قبل أن تستأنف مهامها بدعم من منظمة “أطباء بلا حدود”.

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