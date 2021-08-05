الدبيبة يجتمع مع أعيان الزاوية ويتلقى دعوة لزيارتها

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم، بديوان رئاسة الوزراء، مع عدد من أعيان مدينة الزاوية، بحضور عميد بلديتها ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة مدينة الزاوية للوقوف على الصعوبات والمشكلات التي تعيشها.

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وقدم الدعوة عميد بلدية الزاوية، خلال لقاء الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء مع أعيان المدينة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وفق بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على موقع «فيسبوك».

وخلال اللقاء، استمع رئيس الحكومة لتوضيح من الأعيان حول «الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث»، دون أن يوضح البيان طبيعة هذه الأحداث.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشكلات التي تواجه مراكز العزل بالمدينة. ورحب وفد الأعيان بجهود الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية وإعطاء الصلاحيات للبلديات.

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