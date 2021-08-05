معبر رأس الجدير: وصول 120 مهاجرا تونسيا غير نظاميين كانوا موقوفين في ليبيا

وصل, ليلة الأربعاء, إلى معبر رأس الجدير الحدودي 120 مهاجرا غير نظاميين تونسيين كانوا موقوفين من قبل خفر السواحل الليبي منذ حوالي أسبوعين.

ومن المنتظر أن تصل, اليوم الخميس, إلى معبر رأس الجدير الدفعة الثانية من المهاجرين التونسيين غير النظاميين, ويقدر عددهم ب 80 شخصا.

وكانت السلطات الليبية قد تعهدت مؤخرا للسفير التونسي بطرابلس الأسعد العجيلي بالإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين تم القبض عليهم من طرف خفر السواحل بتهمة الهجرة غير النظامية.