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معبر رأس الجدير: وصول 120 مهاجرا تونسيا غير نظاميين كانوا موقوفين في ليبيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل, ليلة الأربعاء, إلى معبر رأس الجدير الحدودي 120 مهاجرا غير نظاميين تونسيين كانوا موقوفين من قبل خفر السواحل الليبي منذ حوالي أسبوعين.

ومن المنتظر أن تصل, اليوم الخميس, إلى معبر رأس الجدير الدفعة الثانية من المهاجرين التونسيين غير النظاميين, ويقدر عددهم ب 80 شخصا.

وكانت السلطات الليبية قد تعهدت مؤخرا للسفير التونسي بطرابلس الأسعد العجيلي بالإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين تم القبض عليهم من طرف خفر السواحل بتهمة الهجرة غير النظامية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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