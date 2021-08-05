«المركزي» يزود المصارف بسيولة «عاجلة» لصرف الرواتب وعلاوة الأبناء

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، مع فريق مشروع السيولة على تزويد المصارف وفروعها بشكل «عاجل» بإرساليات سيولة لتتمكن من صرف علاوة الأبناء ورواتب شهر أغسطس نقدا.

جاء ذلك خلال اجتماع الكبير بمكتبه مع فريق مشروع السيولة وبعض إدارات المصرف، لمناقشة الشروع في تنفيذ خطة توفير السيولة لفروع المصارف بكل مناطق ليبيا، وفق بيان صادر عن المصرف، اليوم.

– حكومة الوحدة الوطنية: الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع

وشهد الاجتماع اتفاقا على البدء في نقل الإرساليات والشحنات خلال الأسبوع القادم لكل مناطق ومدن ليبيا.

والإثنين الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاتفاق مع المصرف المركزي على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع.

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