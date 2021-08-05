متجاهلاً قرار “إبعاده”.. «الشنطي» يلتقي وزير التعليم بصفة رئيس الرقابة الإدارية

أوضح حساب هيئة الرقابة الإدارية، على فيسبوك، اليوم الخميس، أن رئيس الهيئة، سليمان الشنطي التقى بوزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف ومدير المكتب القانوني بوزارة التعليم عبدالرؤوف الشوشان ، ورئيس مركز الامتحانات السيد سيد أحمد، لمناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا و مراجعة التقارير الرقابية وملاحظات الهيئة على أداء وزارة التعليم وآلية العمل على معالجتها.

تجدر الإشارة، إلى أن عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، كان قد صرح أمس الأربعاء، أن عبد السلام الحاسي هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية.

وخاطب صالح، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام، الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية.

وقال الخطاب: “بالإشارة لأحكام الثانون رقم (20) الصادر لسنة عن 2013، الصادر بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أرقام: (78) لسنة 2013 م ، ( 8 ) سنة 2017 م ، و( 10 ) لسنة 2019 م، فإن السيد عبدالسلام محمد سعد الحاسي، هو الممثل القانوني بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي”.

وأضاف “عليه، يطلب منكم وضع ما سلف ذكره موضع التنفيذ، كلا وفقا لاختصاصه”.