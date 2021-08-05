النائب العام يحيل عاملين في شركة الكهرباء إلى المحاكمة

أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور إحالة عاملين في الشركة العامة للكهرباء إلى المحاكمة بناء على بلاغ من جهاز الأمن الداخلي.

وقال بيان صار عن النائب العام، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن «قيام أدلة صحت معها نسبة ارتكاب المتهمين العاملين بالشركة جريمة تحصيل منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال سلطات الوظيفة ومخالفة القانون واللوائح المنظمة لإدارة المال العام».

ولم يوضح البيان اسماء المتهمين أو الشركة التي منحتهم عطية.

وأشار مكتب النائب العام إلى ثبوت جريمة «قبول عطية لا حق لهم فيها، قدمها لهم مالك الشركة المتعاقد معها على توريد بعض المواد التشغيلية لصالح الشركة العامة للكهرباء».

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