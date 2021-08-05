عقب قرار “إيقافه”.. “الشنطي” يلتقي وزير التعليم بصفة رئيس الرقابة الإدارية

أوضح حساب هيئة الرقابة الإدارية، على فيسبوك، اليوم الخميس، أن رئيس الهيئة، سليمان الشنطي التقى بوزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، موسى المقريف ومدير المكتب القانوني بوزارة التعليم عبدالرؤوف الشوشان ، ورئيس مركز الامتحانات السيد سيد أحمد، لمناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا و مراجعة التقارير الرقابية وملاحظات الهيئة على أداء وزارة التعليم وآلية العمل على معالجتها.

تجدر الإشارة، إلى أن المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، كان قد صرح أمس الأربعاء، أن عبد السلام الحاسي هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية.

وخاطب صالح، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام، الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية.

وقال الخطاب: “بالإشارة لأحكام الثانون رقم (20) الصادر لسنة عن 2013، الصادر بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أرقام: (78) لسنة 2013 م ، ( 8 ) سنة 2017 م ، و( 10 ) لسنة 2019 م، فإن السيد عبدالسلام محمد سعد الحاسي، هو الممثل القانوني بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي”، مضيفًا “عليه، يطلب منكم وضع ما سلف ذكره موضع التنفيذ، كلا وفقا لاختصاصه”.

وكان ديوان مجلس النواب الليبي، قد أصدر قرارًا بإيقاف سليمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن العمل وإحالته إلى التحقيق،

وذكر البيان، أن مجلس النواب، ممثلًا في ابتسام عبد الحفيظ الرباعي، مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، خاطبت سليمان الشطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، موضحة أنه ” بناء على الشكوى المقدمة إلينا بخصوص قيامكم بإصدار عدد (3000) تعيين بهيئة الرقابة الإدارية وهو العدد الذي يفوق قدرة الهيئة”.

وتابع البيان؛ ” بالإضافة إلى عدم توفر شروط التعيين المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2013م وحرمان أصحاب المؤهلات من الخريجين للحصول على فرصة للعمل”، خاتمًا؛ ” عليه تم إيقافكم عن العمل وإحالتكم إلى التحقيق”.

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