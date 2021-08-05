‏المملكة المتحدة تعلن تعيين سفيرة جديدة في ليبيا

أعلنت ‏المملكة المتحدة تعيين السفيرة كارولاين هرندل خلفا للسفير نيكولاس هوبتن.

وأوضح حساب سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، على تويتر، في تغريدة، أن «هرندل» “سوف تتولى مهام منصبها الجديد في سبتمبر 2021”.

وأوضح موقع الحكومة البريطانية، أن السفيرة الجديدة تولت العديد من المناصب منذ عام 2004 وحتى الآن ، فبين عام (2004 إلى 2006) تولت مسئولية مكتب حفظ السلام ، مجموعة قضايا الصراع التابع للخارجية البريطانية، وفي (2009) تقلدت منصب المستشار السياسي البريطاني للقائد العام الأمريكي لواء المشاة البحرية، وبين عامي (2010 إلى 2011) عملت كمسؤلة صحفية للشرق الأوسط ، في المكتب الإعلامي للخارجية، وتولت قسم إيران والعراق ، بمديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية بين أعوام (2017 إلى 2019).