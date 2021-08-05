الدبيبة يوجه الزناتي بفتح تحقيق بشأن واقعة لاعب الكرة المصغرة و«الإسعاف الطائر»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته إلى وزير الصحة علي الزناتي، بفتح تحقيق في واقعة منع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المصاب بالملاريا من ركوب طائرة جهاز الإسعاف الطائر، ونقل شخصين ليسا ضمن لاعبي المنتخب.

وفي الخطاب الموجه إلى وزير الصحة، والمنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع «فيسبوك»، حضَّ الدبيبة على ضرورة موافاته بتقرير بالخصوص خلال 48 ساعة

وأمس الأربعاء، تحدث جهاز الإسعاف الطائر في بيان، عن منع شخصين من السفر إلى العاصمة الإيطالية روما، مرجعًا ذلك إلى «عدم حصولهما على تصريح للعلاج».

وأوضح «أثناء الكشف الروتيني على الراكبين تبين إصابة أحد اللاعبين بـ(كوفيد-19) ومُنع من الركوب حفاظًا على باقي الركاب وطاقم الرحلة»، مشيرًا إلى أن «الراكب الثاني لا يملك تصريحًا ولم يدرج اسمه ضمن قوائم المصرح لهم».

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وبخصوص الراكبين محل الجدل، قال الجهاز إنهما «يملكان حجزًا مسبقًا بالجهاز (…) بطلب لمكتبنا يوم الخميس وطلبا الموافقة وحصلا عليها»، موضحا أن «هذا الإجراء نتيجة الحظر الذي تعانيه شركات الطيران الليبية بمنعها من الهبوط في المطارات الأوروبية أتحنا هذه الفرصة».

وبشأن مصاب «كورونا» الذي يعاني من الملاريا، أشار الجهاز إلى «استئجار طائرة خاصة بنقل مصابين كورونا ويجري نقله إلى إيطاليا»، وتحفظ على «نشر التحليل الخاص بالمصاب بـ(كوفيد-19) وذلك من أجل الخصوصية ومهنية العمل».

واندلعت أزمة عقب وفاة لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا، والإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب، فيما نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر» النقريش، وأكد «متابعته عن كثب» تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع اللاعب في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.

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