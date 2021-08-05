أعيان الزاوية يضعون الدبيبه في صورة الأوضاع الأمنية بالطريق الساحلي

قدم أعيان مدينة الزاوية توضيحا لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبه اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء مع عدد من أعيان مدينة الزاوية، بحضور عميد بلديتها ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشاكل التي تواجه مراكز العزل بالمدينة حيث أصدر الدبيبه تعليماته لوزارة الصحة بمعالجة هذه المختنقات بشكل عاجل.

وقدم عميد البلدية دعوة للدبيبة لزيارة مدينة الزاوية، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة.

كما رحب أعيان الزاوية بجهود الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية وإعطاء الصلاحيات للبلديات.