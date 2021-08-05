أمر حبس بحق رئيس اتحاد الكرة المصغرة على خلفية إصابة لاعبي المنتخب بالملاريا

أصدر النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس، أمر حبس بحق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على خلفية إصابة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بطفيلي الملاريا أثناء مشاركتهم ببطولة أفريقيا في نيجيريا.

جاء ذلك بعد إصدار الصور تعليماته بضرورة «مباشرة التحقيقات بشأن بشأن الأسباب التي أدت إلى إصابة عناصر البعثة بالملاريا، بهدف تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن تبعة الإخلال بالواجبات التي تفرضها القوانين واللوائح الناظمة للصحة الوقائية»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق التي استهلتها باستجواب القائمين على إدارة رحلة البعثة إلى نيجيريا وانتهت إلى الأمر بحبس رئيس الاتحاد على ذمة القضية، لافتا إلى أن التحقيقات الجنائية لازالت جارية في مواجهة جميع الأشخاص، الذين طالتهم.

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