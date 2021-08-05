الدبيبه يصدر هذه التوجيهات لخمسة وزراء

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليمات لوزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، بشأن ضرورة عقد إجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة، للبناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

وأشار وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى أن التوجيهات جاءت بموجب لقاء رئيس الوزراء أمس الاربعاء مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة التابعة لرئاسة الأركان العامة والتي قامت بعرض النتائج النهائية لعملها.