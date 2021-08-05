أبو توته لـ«الدبيبة»: لا سبيل لوقف تفشي كورونا إلا بتطعيم ثلثي السكان

طالب المستشار عبد الرحمن أبو توتة رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بجس نبض الشارع وعدم الاعتماد على التقارير التي تسلم إليه، لأن حياة المواطنين أصبحت في خطر في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رئيس مجلس الوزراء المحترم، إن قدر لهذه الكلمات أن تصل إليك، فإن أقول لك: عليك بجس نبض الشارع بنفسك لا بالتقارير التي ترد إليك، وتحسس حاجات المواطن ووضعها في سلم الأولويات”.

وأضاف أبو توتة:” ستجد أن التطعيمات لها الصدارة بين الأولويات، فحياة المواطنين في خطر داهم، وأعلم أن لا سبيل لوقف تفشي الوباء إلا بتطعيم ثلثي عدد السكان علي أقل تقدير، ولا تحفل بالمواضيع الأخرى على أهميتها”.

وتابع مخاطبا الدبيبة:” إذا أنت أنقذت شعبك من هذا الوباء سوف يكون لك أجر الدنيا وأجر الأخرة مضاعف عند الله”.