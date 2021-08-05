ديوان المحاسبة إيقاف موظفين بمصرف الوحدة عن العمل.. والسبب

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الخميس قرارا يقضي بإلايقاف الاحتياطي عن العمل لكل من مساعد مدير مصرف الوحدة فرع ميدان الجزائر، مدخل بيانات بمصرف الوحدة فرع ميدان الجزائر.

وبحسب القرار رقم رقم 470 لسنة 2021م فقد تم إيقاف الموظفين عن العمل لقيامهما بتحويل مبلغ مالي يقدر بمليون ومئتان وثمانية وثمانون ألف وخمسمئة وأربعة وخمسون دينار من حساب شركة شمال إفريقيا للبحث والاستكشاف الجيوفيزيائي (أحد الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط) إلى حسابات أخرى عن طريق خدمة الوحدة موبايل بالمخالفة ودون طلب من الشركة المعنية.