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وزارة الداخلية تضبط موريتاني يقوم بتزوير شهادة الجنسية وجوازات السفر في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 اعتقلت وحدة التحري بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس وافدًا موريتاني الجنسية بتهمة تزوير شهادة الجنسية الليبية وإصدار جوازات سفر ليبية مزورة.

بيان صحفي صادر عن الفرع، أشار إلى أن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مكتب النائب العام.

وأضاف البيان أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط شقيق المعتقل في واقعة مماثلة بتزوير جوازات السفر وإصدار شهائد مزورة للجنسية الليبية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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